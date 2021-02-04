مصر.. وفاة أبرز اللاهوتيين المثيرين للجدل وغموض حول جنازته (صورة)

أعلن راعي كنيسة مارمرقس بمطرانية سمالوط في محافظة المنيا بمصر القس يوليوس شحاته، وفاة جورج حبيب بباوي، وأحد أبرز اللاهوتيين المثيرين للجدل داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتوفي بباوي وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية عن عمر ناهز 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وأوضحت الصحيفة أن هناك غموض حول ما إذ كانت ستقام الصلاة داخل أحد الكنائس القبطية الأرثوذكسية، أم سيتكرر مصير القس إبراهيم عبد السيد، الكاهن الراحل بالكنيسة، الذي تسبب غضب الكنسية عليه في منع الصلاة على جثمانه بعد الوفاة.

وكان الراحل، قد أثار الجدل في نهاية العام الماضي، بعدما أشيع عن قرار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بإلغاء قرار عزل بباوي وفرزه من الكنيسة الصادر قبل 14 عاما، ورفع الحرمان الكنسي ضده بالسماح له بالتناول، الذي يعد أحد أسرار الكنيسة السبع ويرمز إلى جسد ودم المسيح.

ودأب حبيب بباوي، عبر موقعه الإلكتروني على الهجوم على البابا شنودة الثالث والأنبا بيشوي مطران كفر الشيخ ودمياط الراحل، وسط تحذيرات متكررة من البابا شنودة والأنبا بيشوي وعدد من الأساقفة من تعاليم وأفكار جورج بباوي، الذي لديه العديد من المؤلفات والكتب ويصفه تلاميذه بالعلامة اللاهوتي المستنير.

واعترف بباوي، في بيان رسمي في 2020، بأن البابا تواضروس الثاني وافق على مناولته -أحد أسرار الكنيسة السبع- ورفع الحرم الكنسي عليه، إلا أن الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، تبرأ من مناولة بباوي، مشيرا إلى أنه تمسك بمطالبته بتقديم اعتذار كتابي عن أخطائه، كما تسببت مناولته في انقسام بين الأقباط وجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.

المصدر: الوطن