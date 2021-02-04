وفاة نجل الرئيس العراقي الأسبق عبد الرحمن عارف (صورة)

أعلن في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، وفاة النجل الأكبر للرئيس العراقي الأسبق عبد الرحمن عارف.

وتوفي العميد البحري المتقاعد، قيس عبد الرحمن عارف، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وفي يوليو الماضي توفي نبيل، وهو الشقيق الأصغر لقيس عبد الرحمن عارف في بغداد، ودفن في مقبرة خاصة بالعائلة في العاصمة العراقية.

RT

وعبد الرحمن عارف (1916-2007) هو الرئيس الثالث لجمهورية العراق، وشغل منصب الرئيس للفترة من 16 أبريل 1966 إلى 17 يوليو 1968.

المصدر: RT