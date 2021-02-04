وفاة أمير سعودي بعد صراع مع المرض

أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأمير، مشهور بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي، في بيان اليوم الخميس: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 22/ 6/ 1442هـ في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

لا حول ولا قوة إلّا بالله وإنّا لله وإنّا إليه راجعون

اللهم ارحم أخي مشهور واغفر له واجعله في الفردوس الأعلى من الجنة وألهمنا الصبر في مصيبتنا — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) February 4, 2021

والأمير مشهور هو ابن الأمير مساعد من زوجته الأميرة، نورة بنت إبراهيم الدغيثر. وكان الأمير الراحل قد تزوج من الأميرة غادة بنت يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، التي أنجبت له الأمراء والأميرات، عبد العزيز، وسعود، وخالد، وسارة، ومحمد.

انتقل لرحمة الله تعالى*اخ عزيز وابن عم عزيز ونسيب عزيز*خال ابنائي

*صاحب السمو الملكي الامير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز *بعد رحله مع المرض*وهو عند الله الرحيم افضل مما هو عندنا*رحمه الله ما اطيبه من رجل سباق للخير تزينه مكارم الاخلاق*ومثله من الرجال يفتقد*دعائكم لذويه وللمسلمين* — مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز (@MISHALALSAUD19) February 3, 2021

وعاش الأمير مشهور حياة قريبة من والده، حيث ظل بعيدا عن المناصب الرسمية والحياة السياسية في البلاد، كما ظل بعيدا عن الأضواء مثل إخوته الذين عرفوا كشعراء ورجال أعمال وشخصيات بارزة في المجتمع.

المصدر: واس