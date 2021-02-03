رئيس جامعة الأزهر: العالم في أشد الحاجة لتطبيق وثيقة الأخوّة الإنسانية

اعتبر رئيس جامعة الأزهر المصرية الدكتور محمد المحرصاوي أن العالم اليوم بأشد الحاجة لتطبيق وثيقة الأخوة الإنسانية، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك سلام عالمي إلا بتطبيق مبدأ المواطنة.

وأوضح المحرصاوي في كلمته في احتفال الأزهر بـ"اليوم العالمي للأخوة الإنسانية"، أن شيخ الأزهر دعا في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام بحضور البابا فرنسيس إلى التعاون في ترسيخ فلسفة العيش المشترك واحترام عقائد الآخرين، وتوجهت جهود الأزهر في الأمر بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين الإمام الأكبر والبابا فرنسيس في 4 فبراير 2019 في الإمارات، من أجل الدعوة إلى الاندماج الإيجابي، والتعايش السلمي، وقبول الآخر، ونشر ثقافة المحبة والسلام والتسامح والألفة، ونشر فكر وثقافة الحوار، ونبذ ثقافة العنف والكراهية، وتطبيق مبدأ المواطنة بين البشر دون تمييز عقدي أو جنسي أو لغوي .

وأضاف: "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تم تشكيلها لتحقيق أهداف هذه الوثيقة وقد اختارت اللجنة موعدا مهما لعقد أول اجتماع لها حيث كان في الحادي عشر من سبتمبر عام 2019، حيث هناك رمزية في اختيار هذا التوقيت، وهي أنه إذا كان هناك من خص هذا التوقيت سابقا ليكون دعوة إلى الموت: فيزهق الأرواح، ويريق الدماء، وينشر الفزع والخوف بين الناس، فلسان حالنا يقول: إننا عقدنا اجتماعنا الأول في هذا التوقيت ليكون دعوة إلى الحياة والسلام العالمي والأخوة الإنسانية".

ناصر حاتم

المصدر: RT