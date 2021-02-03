مصدر مسؤول بمطار الكويت يكشف عقوبة مزوري شهادة فحص "PCR"

كشف مصدر مسؤول في مطار الكويت لصحيفة "القبس" العقوبات المقررة في حال اكتشاف تزوير أي قادم للبلاد لشهادة الفحص الطبي "PCR".

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ونقلت الصحيفة عن المصدر المسؤول تأكيده أن أي راكب (أجنبي) يثبت تزويره لشهادة فحص "PCR" ستكون عقوبته "إرجاعه مرة أخرى على ذات الرحلة ومحطة السفر القادم منها، مع تسجيل غرامة مالية بحق شركة الطيران الناقلة له بقيمة 500 دينار عن كل راكب مزور".

وفي حال ما إذا كان الراكب المخالف مواطنا كويتيا، قال المصدر المسؤول: "في هذه الحالة يتم فحصه في المطار مرة أخرى، لتطبيق الإجراءات الصحية عليه، والسماح له بالدخول إلى البلاد مع تسجيل غرامة بحق شركة الطيران الناقلة".

ولفت المصدر الكويتي المسؤول في هذا الصدد إلى أن تطبيق برنامج "muna" المختص بربط المختبرات الخارجية حول العالم، سيقضي على أي عمليات تزوير في شهادات فحص الـPCR، كون المختبرات الخارجية التي سيجري بها المسافر الفحص معتمدة من قبل السلطات الصحية في الكويت.

وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء الكويتي كلف وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية لتطبيق برنامج"muna" على جميع الركاب القادمين إلى البلاد.

والجدير بالذكر أن فحص "PCR"، يعد طريقة دقيقة للغاية للتشخيص الطبي الجزيئي، تسمح بتحديد الأامراض المعدية والوراثية المختلفة لدى البشر، سواء في المراحل الحادة والمزمنة، وقبل فترة طويلة من ظهور أعراض المرض.

المصدر: سبق