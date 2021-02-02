لأول مرة.. الجيش المصري يكشف امتلاكه رسميا صواريخ سكالب الشبحية

أظهرت لقطات نشرتها وزارة الدفاع المصرية امتلاك القوات الجوية المصرية صاروخ كروز بعيد المدى SCALP EG ضمن تسليح مقاتلات "رافال" المصرية.

وظهر الصاروخ خلف قادة القوات الجوية المصرية والفرنسية في إحدى القواعد الجوية المصرية لأول مرة رسميا، وهو صاروخ جوال يطلق عليه STORM SHADOW SCALP EG.

وهذا الصاروخ أوروبي شبحي مخصص لضرب الأهداف الحيوية والاستراتيجية العالية القيمة الواقعة في عمق أراضي العدو مثل المطارات والقواعد الجوية ومحطات الإنذار المبكر ومراكز القيادة والسيطرة، وبطاريات الدفاع الجوي، ومراكز القيادة والتحصينات.

ويبلغ طول الصاروخ 5.1 متر وقطره 0.48 متر ووزنه 1.3 طن، وتزن الرأس الحربية له 450 كغم، وتبلغ سرعته القصوى 1000 كيلومتر/ ساعة ما يعادل 0.8 ماخ، ويتراوح مداه بين 250 و560 كيلومترا حسب ارتفاع المقاتلة عند الإطلاق.

وكان صاروخ "SCALP EG"، قد عطل عام 2018 حصول مصر على دفعة ثانية من مقاتلات "رافال" الفرنسية، لعجز باريس عن تزويد الطائرات المتفق عليها بهذه الصواريخ بسبب الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن سرعان ما تم حل الأزمة.

المصدر: RT