في جولة غير معلنة.. الرئيس التونسي يزور وزارة الداخلية ويطوف في شارع بورقيبة

ظهر الرئيس التونسي قيس سعيد مساء اليوم الثلاثاء يجوب شارع بورقيبة وسط العاصمة تونس في جولة غير معلنة مسبقا.

والتقى قيس سعيد الذي رافقته حراسة مشددة، عددا من التونسيين وسُمعت أصواتهم وهم يعلنون تذمرهم من أداء البرلمان.

وخلال الجولة القصيرة هتفت أعداد غفيرة من التونسيين "الشعب يريد حل البرلمان"، بينما عبر عدد آخر من المتجمهرين حول الرئيس عن مساندتهم له، مطالبين بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.

واستمع الرئيس التونسي إلى مشاغل عدد من المواطنين، ليتوجه بعد ذلك إلى مقر وزارة الداخلية الموجود بالشارع الرئيسي، وفق ما أكد بيان للرئاسة التونسية على "فيسبوك".

كما أظهرت صور نشرتها الرئاسة، لقاء جمع رئيس الجمهورية بهشام المشيشي رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة.

رئيس الجمهورية يؤدي زيارة الى وزارة الداخلية ويقوم بجولة في شارع بورقيبة و يتحدث فيها مع المواطنين Publiée par ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ sur Mardi 2 février 2021

المصدر: RT