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مقاتلات "ميغ - 29" المصرية تظهر مهاراتها أمام المقاتلات الفرنسية (صور)

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مقاتلات
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نشر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية بيانا، أعلن فيه اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك الذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام.

مقاتلات

وظهر خلال الصور التي نشرها المتحدث باسم الجيش المصري مشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بإحدى القواعد الجوية المصرية، حيث ظهرت مقاتلات "ميغ-29" روسية الصنع المنضمة مؤخرا للقوات المصرية.

مقاتلات

واشتمل التدريب وفقا للبيان تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية والعديد من الطلعات الجوية التدريبية المشتركة وذلك بمشاركة مجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام.

المصدر: RT

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