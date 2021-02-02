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إنتاج اللقاح الروسي في الجزائر يبدأ في غضون أسابيع

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إنتاج اللقاح الروسي في الجزائر يبدأ في غضون أسابيع
Reuters
اللقاح الروسي.
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قال كمال منصوري مدير الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية في الجزائر، إن بلاده ستبدأ إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في غضون أسابيع قليلة، والمحادثات مع الروس بشأنه متقدمة جدا.

وأعلن في مداخلته على القناة التلفزيونية الحكومية أن الوقت قد حان "لتحول الجزائر من بلد مستورد للقاحات إلى مصدر لها" بعد تلبية الحاجات المحلية لمواجهة الوباء.

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في غضون ذلك، قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، من جهتها، نقلا عن السفير الروسي في الجزائر إيغور بيلياييف، إن "خبراء روس سيزورون الجزائر في إطار الاستعدادات للإطلاق القادم لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" بعد الاتفاق المبدئي بين الجزائر وموسكو على هذا المشروع.

ونقلت عنه قوله إن "متخصصين روس سيذهبون إلى الجزائر لزيارة مصانع أدوية" وإن "صنع اللقاح الروسي في الجزائر سينطلق في غضون 6 إلى 9 أشهر".

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية/وكالة "Sputnik" (بالفرنسية) الروسية

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