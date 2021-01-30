موسكو: مستعدون لتسليم تكنولوجيا اللقاح الروسي إلى الجزائر لإنتاجه محليا

أعلن إيغور بيلياف سفير روسيا في الجزائر، السبت، أن موسكو جاهزة للتعاون مع الحكومة الجزائرية من أجل تمكينها من إنتاج لقاح "سبوتنيك V" محليا، وذلك غداة وصول أول شحنة منه إلى البلاد.

وقال، في حديث أجرته معه قناة "النهار" التلفزيونية الجزائرية، "إذا أبدت الجزائر رغبة في إنتاج اللقاح الروسي محليا مستعدون لتقديم المساعدة" و"تسليم تكنولوجيا اللقاح (...) إلى الجزائر، وسجلنا لقاحين لحد الساعة يتم العمل على تطويرهما".

كما أوضح بيلياف أن "اللقاح الروسي فعال جدا، وتخزينه لا يتطلب أمرا كبيرا مثل لقاحات أخرى تتطلب شروط حفظ في دراجة حرارة (- 70) درجة".

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وفي انتظار الرد الجزائري، في ظل ضغط كبير على أسواق اللقاحات المضادة لكورونا وعجز المنتجين عن تلبية كل الطلبات بشكل فوري، أكد السفير الروسي أن نصف مليون جرعة من "سبوتنيك V" ستصل إلى الجزائر على دفعات إلى غاية شهر مايو المقبل.

وذكّر إيغور بيلياف، في سياق حديثه عن متانة العلاقات الجزائرية الروسية، بأن الشراكة الجزائرية بين روسيا والجزائر "استراتيجية" وليست وليدة أمس بل يتجاوز عمرها 20 سنة، فضلا عن كون جذورها تمتد إلى عهد الاتحاد السوفيتي.

المصدر: قناة "النهار" التلفزيونية الجزائرية