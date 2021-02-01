مصر.. تجديد حبس رئيس حزب "مصر القوية" 45 يوما

جددت محكمة جنايات القاهرة حبس رئيس حزب "مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وسبق لأجهزة الأمن وألقت القبض على أبو الفتوح وعدد من المتهمين، بموجب إذن قضائي من نيابة أمن الدولة العليا التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني.

وأفاد التحري بتخطيط المتهمين لارتكاب عدد من "الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة" على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد.

ناصر حاتم

المصدر: RT