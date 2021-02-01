إسرائيل.. تنسيق مرور أولى شحنات لقاحات "كوفيد-19" إلى الفلسطينيين

أعلنت الحكومة الإسرائيلية الاثنين، أنها نسقت مع الجانب الفلسطيني مرور شحنة أولى مكونة من ألفي جرعة من لقاحات "كوفيد-19" إلى الضفة الغربية.

وذكر بيان أصدرته وحدة الاتصال العسكري الإسرائيلية مع الفلسطينيين، أن "الفرق الطبية في السلطة الفلسطينية ستستخدم اللقاحات الموردة من شركة مودرنا الأمريكية".

وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس الأحد، أنها وافقت على إرسال خمسة آلاف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى السلطة الفلسطينية، لتطعيم الكوادر الطبية.

من جانبها، أوضحت السلطة الفلسطينية أنها "لم تطلب من إسرائيل مباشرة المساعدة في الحصول على اللقاحات ضد فيروس كورونا، كما وقعت خلال هذا الشهر 4 عقود للحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا، بينها اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، على أن يتم تسليمها بحلول شهرين وتشمل 70% من السكان.

تجدر الإشارة، إلى أن السلطة الفلسطينية لم تتلق إلى الآن أي لقاح، معربة عن أملها باستلام الشحنة الأولى بداية فبراير، بفضل آلية "كوفاكس" الدولية لمساعدة الدول الأكثر فقرا.

المصدر: "رويترز" + "فرانس برس"