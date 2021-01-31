إسرائيل تعلن أنها سترسل 5000 جرعة من لقاح كورونا إلى السلطة الفلسطينية

أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها وافقت على إرسال خمسة آلاف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى السلطة الفلسطينية، لتطعيم الكوادر الطبية لديها.

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وأعلن متحدث باسم وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، لوكالة "فرانس برس" عن الخطوة قائلا: "أؤكد أننا سنرسل خمسة آلاف لقاح للطواقم الطبية لدى السلطة الفلسطينية".

من جانبها، أوضحت السلطة الفلسطينية أنها لم تطلب من إسرائيل مباشرة المساعدة في الحصول على اللقاحات ضد فيروس كورونا، كما وقعت خلال هذا الشهر، أربعة عقود للحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا، بينها اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، على أن يتم تسليمها بحلول شهرين وتشمل سبعين في المئة من السكان.

وطالبت منظمة التحرير الفلسطينية في وقت سابق، المجتمع الدولي بأن "يحث إسرائيل، كقوة محتلة، على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وتوفير اللقاحات".

تجدر الإشارة إلى أن السلطة السلطة الفلسطينية لم تتلق إلى الآن أي لقاح، معربة عن أملها باستلام الشحنة الأولى بداية شباط، بفضل آلية "كوفاكس" الدولية لمساعدة الدول الأكثر فقرا.

وسجلت الضفة الغربية حتى ظهر اليوم الأحد، نحو 108 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا، وتسبب هذا الفيروس بوفاة 1307 أشخاص، فيما أحصى قطاع غزة أكثر من 51 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، و522 حالة وفاة بسبب هذا الفيروس.

المصدر: "فرانس برس"