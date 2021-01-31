غزة.. تظاهرة تضامنية مع صاحب أكبر عدد محاكمات في التاريخ

تظاهر العشرات من المواطنين في غزة وممثلون عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية أمام منزل الأسير الفلسطيني محمد الحلبي، تزامنا مع موعد انعقاد جلسة محاكمته الـ15.

ويعد الحلبي صاحب أكبر عدد من المحاكمات في التاريخ وقال مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة حسن قنيطة، إن "الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة ولأكثر من 4 سنوات ونصف لا يمتلك أي دليل يدين الأسير الحلبي".

وأضاف: "عمل الحلبي هو إنساني بحت، ويحاول تخفيف معاناة أهالي القطاع، فيما تقف الكثير من المؤسسات الدولية إلى جانب مؤسسات الأسرى في كشف وفضح ممارسات إسرائيل".

تظاهرة تضامنية مع صاحب أكبر عدد محاكمات في التاريخ Опубликовано ‎وكالة معا الاخبارية‎ Воскресенье, 31 января 2021 г.

من جهته، أكد خليل الحلبي والد الأسير أن "نجله داخل سجون الاحتلال يعاني الكثير، خاصة أن 155 محاكمة تزيد من معاناتنا كعائلة أسير، فهو معتقل دون تهمة، ولن يتم إثبات أي دليل ضده". وقال: "المؤسسات الحقوقية تقف وتدعم الحلبي بشكل متواصل، أنها أرسلت رسائل عدة إلى الحكومة الإسرائيلية بضرورة الإفراج عنه".

وأضاف: "محمد يعاني نقصا في الوزن ومشاكل في السمع، وكل محكمة نتنظر الإفراج عنه".

وأشار إلى أنه "لا يوجد أي تواصل أو منح زيارة للعائلة، فجميع الأخبار عن محمد داخل المعتقل تأتي من خلال المحامي فقط".

المصدر: "معا"