نباح الكلاب ينقذ شخصين من الموت بسويسرا

ساعد نباح الكلاب في إنقاذ شخصين من الموت غمرتهما الثلوج إثر إنهيار جليدي جنوب غرب سويسرا، حسب خدمة "ريجا" للإسعاف الجوي بالبلاد.

وحسب "ريجا"، أبعد الانهيار الجليدي الضحيتين عن مسار للتنزه في أفير فالي بجنوب غرب سويسرا قرب الحدود مع إيطاليا وذلك بعد الثالثة عصرا أمس السبت.

فجذبت كلابهما التي لم تدفنها الثلوج تحتها انتباه مجموعة من الأشخاص كانوا على مسافة في الوادي نفسه.

وأضافت أن المجموعة كانت على بعد يتراوح بين 15 و20 دقيقة وكانت يدا أحد الضحيتين ظاهرتين على السطح فيما الثاني كان مدفونا بالثلج.

وكان الاثنان عند خروجهما مصابين بجروح طفيفة وانخفاض في درجة حرارة الجسم ونقلتهما خدمة الإسعاف الجوي للمستشفى.

المصدر: وكالات