"إنفلونزا الطيور" يغلق محمية طبيعية في موريتانيا

أعلنت وزارة البيئة والتنمية في موريتانيا مساء السبت، نفوق أعداد كبيرة من طيور البجع في المحمية الوطنية في جاولينغ والمناطق المتاخمة لها.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة وإغلاق المحمية أمام الزوار وتشكيل لجان لمتابعة الأمر والبدء في عمليات التخلص من الطيور النافقة بشكل آمن بالإضافة إلى حملة تحسيس لفائدة السكان المحليين حفاظا على سلامتهم.

وقالت في بيان إن محافظ المحمية لاحظ يوم 27 يناير 2021 وجود عشر بجعات و245 فرخا نافقة في حوض جاولينغ.

وأفادت بأن الظاهرة تتعلق بإنفلونزا الطيور حسب النتائج الأولية للتحاليل المخبرية.

ودعت السكان المحليين لتوخي الحذر وعدم لمس جثث الطيور البرية والداجنة وإبلاغ المصالح المعنية في حالة الاشتباه بإصابة الطيور أو نفوقها.

المصدر: وسائل إعلام موريتانية