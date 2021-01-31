 
مباشر

وزير داخلية لبنان يؤكد أن القوى الأمنية لم تخطئ بالتعامل مع أحداث طرابلس

أخبار العالم العربي

وزير داخلية لبنان يؤكد أن القوى الأمنية لم تخطئ بالتعامل مع أحداث طرابلس
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/po8u

أكد وزير الداخلية اللبناني​ ​محمد فهمي​، أن الأجهزة الأمنية​ لم تخطئ في ​التعامل مع أحداث طرابلس،​ معتبرا أن هدف ما حصل في المدينة شمال لبنان هو إسقاط هيبة ​الدولة.

إقرأ المزيد
اليونيسيف تعرب عن قلقها لإصابة عدد من الأطفال خلال احتجاجات شمال لبنان
اليونيسيف تعرب عن قلقها لإصابة عدد من الأطفال خلال احتجاجات شمال لبنان

وكشف فهمي أن المحتجين حاولوا اقتحام سرايا طرابلس، لكن الجيش وقوى الأمن دافعوا عن المبنى، وعندما فشل المحتجون، توجهوا إلى مبنى البلدية التي تمثل الدولة، وقال: "إن الجيش لم يقصر في أداء مهامه".

وأكد فهمي أن التحقيق بشأن أحداث طرابلس، يجري تحت إشراف القضاء، ولم ينته بعد.

وشهدت مدينة طرابلس الأسبوع المنصرم سلسلة احتجاجات ليلية مناهضة للحكومة، تخللتها أعمال شغب وحرق للمقرات الرسمية والممتلكات العامة والخاصة.

المصدر: النشرة

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا