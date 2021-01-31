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شركات إماراتية تعلن عن خطة لتوزيع ملياري جرعة من لقاحات كورونا بشكل "عادل" وعاجل

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شركات إماراتية تعلن عن خطة لتوزيع ملياري جرعة من لقاحات كورونا بشكل
Reuters Ahmed Jadallah
العلم الإماراتي
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أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي الإماراتية، أن شركات الإمارات للشحن الجوي و"مطارات دبي" و"موانئ دبي العالمية" ستساعد في "التوزيع العادل" لملياري جرعة من لقاحات ضد فيروس كورونا.

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وأطلقت الإمارات هذه المبادرة العالمية الجديدة، وحشدت من خلالها خبرات وقدرات كل من: "طيران الإمارات" و"شبكة موانئ دبي العالمية" ومطارات دبي، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، لنقل، وتخزين، وتسريع توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم، مع التركيز بشكل خاص على البلدان النامية، التي تضرر سكانها بشدة من الجائحة، وتواجه تحديات في نقل وتوزيع المستحضرات الطبية.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، نقلا عن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ورئيس مطارات دبي، أن الشركات الثلاث شكلت تحالفا "لوجيستيا"، لتسريع التوزيع العالمي للقاحات المضادة لفيروس كورونا المطلوبة بشكل عاجل، عبر دبي".

المصدر: RT + "وام"

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