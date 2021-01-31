الأردن يتتبع فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي

أعلنت الجمعية العلمية الملكية الأردنية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، عن توقيع اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع بحثي مشترك لتتبع فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي المعالجة.

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وتأتي هذه الاتفاقية بمبادرة من برنامج تحالف الشراكة العالمية لمشغلي المياه التابع لوكالة الأمم المتحدة، حيث أعادت جائحة كورونا الاهتمام بمراقبة مياه الصرف الصحي المعالجة، وتحديدا كيفية مراقبة أنظمة الصرف الصحي بحثا عن وجود الفيروسات والبكتيريا، ومسببات الأمراض الأخرى، وفق بيان صدر عن الجمعية.

وفي تفاصيل المشروع، أشار البيان إلى أن المشروع يمتد لـ6 أشهر، ويهدف إلى تتبع وجود فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي من نقاط المصدر، في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي بإربد، إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي التابعة لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

كما يقضي المشروع باقتراح نظام للإنذار المبكر المستدام، من خلال تتبع ومراقبة الفيروس في مياه الصرف الصحي بمخيمي الأزرق للاجئين السوريين، وجرش للاجئين الفلسطينيين، نظرا لأنها أكثر عرضة لتفشي فيروس كورونا بسبب اكتظاظها، إضافة إلى انخفاض القدرة المالية لإجراء اختبار الكشف عن الفيروس فيها عند الحاجة.

جدير بالذكر أن مركزي المياه والبيئة، والسلامة والأمن الحيوي في الجمعية العلمية الملكية، يتوليان مسؤولية تنفيذ المشروع، الذي سيسعى لاستكمال جهود مراقبة وتقييم مياه الصرف الصحي المعالجة في جميع أنحاء الأردن.

المصدر: "خبرني"