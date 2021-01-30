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مصر تصدر بيانا بشأن اعتداءات الحوثيين على السعودية

أخبار العالم العربي

مصر تصدر بيانا بشأن اعتداءات الحوثيين على السعودية
Reuters Amr Abdallah Dalsh
مبنى الخارجية المصرية في القاهرة - أرشيف
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دانت الخارجية المصرية السبت استهداف أراضي السعودية من قبل جماعة "أنصار الله" الحوثيين بالطائرات المسيرة المفخخة والقذائف الصاروخية.

وجاء في بيان الخارجية: "تعرب مصر عن بالغ إدانتها لاستمرار محاولات استهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة من قبل ميليشيا الحوثي، والتي استهدفت اليوم بمقذوف عسكري محافظة الحرث بمنطقة جازان، فضلا عن محاولتها استهداف المملكة بطائرة مفخخة بدون طيار تمكنت القوات المشتركة من اعتراضها وتدميرها بنجاح في الأجواء اليمنية".

وأضاف: "مصر تؤكد دعمها لما تتخذه الشقيقة السعودية من إجراءات تكفل صون أمنها واستقرارها وتحافظ على سلامة مواطنيها في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، وفي سبيل التصدي لكافة صور الإرهاب وداعميه".

وأعلنت مديرية الدفاع المدني في منطقة جازان بالسعودية، سقوط مقذوف أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية، بالقرب من مستشفى محافظة "الحرث" بالمنطقة، من دون إصابات، فيما أكدت قيادة التحالف العربي، في وقت سابق، "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية".

المصدر: RT

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