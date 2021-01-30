السعودية.. سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون قرب مستشفى بجازان

أعلنت مديرية الدفاع المدني في منطقة جازان بالسعودية سقوط قذيفة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية بالقرب من مستشفى محافظة الحرث بالمنطقة.

وأكد المتحدث الإعلامي للمديرية العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن "الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري تم إطلاقه من قبل الحوثيين من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان".

وأضاف: "بمباشرة جهات الاختصاص البلاغ في الموقع، تبين أنه مقذوف عسكري من نوع كاتيوشا، سقط في حديقة مجاورة لمستشفى الحرث العام، وتناثرت شظاياه بالمكان".

وتابع: "لم ينتج عن الحادث أي إصابات أو أضرار، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".

وأعلنت قيادة التحالف العربي في وقت سابق اليوم السبت عن "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية".

المصدر: "واس" + "سبق"