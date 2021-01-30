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ماكرون يؤكد الوقوف إلى جانب لبنان

أخبار العالم العربي

ماكرون يؤكد الوقوف إلى جانب لبنان
Reuters
الرئيس اللبناني العماد ميشال عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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تلقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بعد ظهر السبت اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد خلاله وقوف باريس إلى جانب لبنان.

وتداول عون الأوضاع الراهنة مع ماكرون وما آل إليه مسار تشكيل الحكومة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وذكر البيان أن الرئيس الفرنسي جدد "التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب لبنان في الظروف الراهنة التي يمر بها، ومساعدته في مختلف المجالات لاسيما في ما يتعلق بالملف الحكومي".

وشكر عون ماكرون على مواقفه الداعمة للبنان وحرصه على تعزيز العلاقات اللبنانية الفرنسية وتطويرها في المجالات كافة.

ونوه الرئيس اللبناني "خصوصا بالمبادرة الرئاسية الفرنسية المتعلقة بالمسألة الحكومية"، مجددا "الترحيب بزيارة الرئيس ماكرون للبنان".

المصدر: وكالات

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