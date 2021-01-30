ماكرون يؤكد الوقوف إلى جانب لبنان

تلقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بعد ظهر السبت اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد خلاله وقوف باريس إلى جانب لبنان.

وتداول عون الأوضاع الراهنة مع ماكرون وما آل إليه مسار تشكيل الحكومة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وذكر البيان أن الرئيس الفرنسي جدد "التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب لبنان في الظروف الراهنة التي يمر بها، ومساعدته في مختلف المجالات لاسيما في ما يتعلق بالملف الحكومي".

الرئيس الفرنسي جدد للرئيس عون التأكيد على وقوف بلاده الى جانب لبنان في الظروف الراهنة التي يمر بها، ومساعدته في مختلف المجالات لا سيما في ما يتعلّق بالملف الحكومي — Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 30, 2021

وشكر عون ماكرون على مواقفه الداعمة للبنان وحرصه على تعزيز العلاقات اللبنانية الفرنسية وتطويرها في المجالات كافة.

ونوه الرئيس اللبناني "خصوصا بالمبادرة الرئاسية الفرنسية المتعلقة بالمسألة الحكومية"، مجددا "الترحيب بزيارة الرئيس ماكرون للبنان".

الرئيس عون شكر الرئيس ماكرون على مواقفه الداعمة للبنان وحرصه على تعزيز العلاقات اللبنانية-الفرنسية وتطويرها في المجالات كافة، منوها خصوصا بالمبادرة الرئاسية الفرنسية المتعلقة بالمسألة الحكومية، ومجددا الترحيب بزيارة الرئيس ماكرون للبنان — Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 30, 2021

المصدر: وكالات