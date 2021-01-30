الكاظمي عن تصفية نائب خليفة "داعش": صليت ركعتين حمدا لله

استقبل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم السبت عوائل ضحايا تفجيري ساحة الطيران الأخيرين، وذكر أنه صلى ركعتين للقصاص من "داعش" ردا على التفجيرين.

وقال حسب بيان حكومي: "تابعنا تحركات المدعو والي العراق بعصابات داعش منذ أشهر، وفي كل مرة نحاول فيها القضاء عليه تواجهنا العراقيل، وبعد حادثة ساحة الطيران والهجوم على الحشد في صلاح الدين أقسمت أمام العراقيين أن دم هؤلاء الضحايا الأبرياء لن يضيع هدرا، والثمن لن يكون قياديا هنا أو هناك، بل رأس هذه العصابة الإجرامية التكفيرية".

وأضاف: "عندما حانت ساعة الصفر للقصاص، صليت ركعتين حمدا وشكرا لله، واتخذت أمر الهجوم، والحمد لله كانت النتيجة رؤوس التنظيم".

وتابع الكاظمي: "كفى مزايدات واستغلالا لمشاعر الناس ممن يريد تمرير مشاريع سياسية ومصالح اقتصادية، فهناك من استغل دم شهداء العراق وأصبحوا حكاما وأصحاب مليارات ويشترون القصور والسيارات".

المصدر: RT