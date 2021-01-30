المغرب.. العثماني في جلسة مساءلة أمام مجلس النواب

أفاد بيان عن مجلس النواب المغربي بأن جلسة مساءلة رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني حول السياسة العامة، ستعقد الاثنين عند الساعة الـ3 بعد الزوال.

وأضاف مجلس النواب أن ذلك طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، وخاصة المواد من 278 إلى 283 منه.

وأشار البيان إلى أن الجلسة العمومية ستتمحور حول موضوع "السياسة الحكومية المتعلقة بدعم المنتوج الوطني".

وأكد المجلس أنها ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس بخصوص انتشار فيروس كورونا.

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