مناورات جوية مصرية فرنسية مشتركة

انطلقت فعاليات التدريب الجوي بين مصر وفرنسا بمشاركة طائرات مقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات، في إطار خطة التدريبات للقوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة.

وتجرى فعاليات التدريب في إحدى القواعد الجوية المصرية، وستستمر لعدة أيام مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وتتضمن المراحل الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات وتنفيذ طلعات ضمن مهام العمليات للقوات المشاركة.

ويهدف التدريب إلى صقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ المهام المشتركة وإدارة العمليات الجوية باستخدام أحدث أسلحة الجو بكفاءة عالية وفي مختلف الظروف.

القوات المسلحة المصرية والفرنسية تنفذان تدريب جوى مشترك بإحدى القواعد الجوية المصرية ... ... Опубликовано ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ Суббота, 30 января 2021 г.

ناصر حاتم

المصدر: RT