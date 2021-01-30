وزير العدل الفلسطيني يكشف عن مساع لإدراج مجموعات استيطانية على قائمة الإرهاب

أعلن وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة اليوم السبت، عن مساع لطلب إدراج المجموعات الاستيطانية على قائمة الإرهاب الدولية على خلفية هجماتهم ضد المواطنين الفلسطينيين.

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وقال الشلالدة لإذاعة "صوت فلسطين"، إن "هجمات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي"، مؤكدا المضي في مساءلة وملاحقة المستوطنين الإسرائيليين "سواء أمام المحاكم الفلسطينية أو المحاكم الإقليمية والدولية" وإدراجهم على لائحة الإرهاب الدولي.

وأعرب أمله بأن تبدأ المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق الشامل في هجمات المستوطنين وملف الاستيطان بكافة تفاصيله في ظل تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة وتبنيها سياسة جديدة فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كما أعلن الشلالدة أنه يتم التحضير لرفع المزيد من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الفلسطينية ضد جماعات المستوطنين "بهدف تكريس السيادة الوطنية"، مع إمكانية نقلها إلى القضاء الجنائي للمستوطنين من ذوي الجنسية المزدوجة.

المصدر: شينخوا