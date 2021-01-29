مسؤول فلسطيني: مكالمة هاتفية قريبة بين عباس وبايدن

أفاد مسؤول فلسطيني كبير لوكالة "أكي" الإيطالية للأنباء، بأن مكالمة هاتفية ستجري قريبا بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

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وقال المسؤول الذي فضل عدم الذكر عن اسمه، لوكالة "أكي" الإيطالية إن "المكالمة خلال الأيام القريبة المقبلة وستكون بمثابة شارة انطلاق لعودة العلاقات السياسية الفلسطينية الأمريكية التي كانت قد توقفت في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".

وأضاف "سيعقب الاتصال عدة خطوات باتجاه عودة العلاقات الفلسطينية الأمريكية إلى ما كانت عليه قبل وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض".

‏وفي هذا الصدد، رحبت السلطة الفلسطينية بكلمة القائم بأعمال المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة بمجلس الأمن قبل أيام.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية حسين الشيخ في تغريدة على "تويتر" اليوم الجمعة، "نرحب بكلمة المندوب الأمريكي في مجلس الأمن والتي تضمنت رؤيا حل الدولتين وإدانة ورفض الاجراءات الأحادية الاستيطان والضم وهدم البيوت وفتح مكتب المنظمة في واشنطن وعودة الدعم المالي. ونعتبر ذلك خطوة إيجابية يمكن أن يبنى عليها، وعودة العلاقات الى طبيعتها".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية