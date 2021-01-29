في أول تعليق لها.. السلطة الفلسطينية ترحب بكلمة المندوب الأمريكي في مجلس الأمن

رحب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية حسين الشيخ، بكلمة المندوب الأمريكي في مجلس الأمن الدولي.

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وتضمنت الكلمة، وفق الشيخ، رؤية حل الدولتين وإدانة ورفض الإجراءات الأحادية كالاستيطان والضم وهدم البيوت، وفتح مكتب المنظمة في واشنطن، وعودة الدعم المالي، واعتبر الشيخ عبر حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة، أنها خطوة إيجابية "ممكن أن يبنى عليها، وعودة العلاقات إلى طبيعتها".

وكتب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" في التغريدة: "نرحب بكلمة المندوب الأمريكي في مجلس الأمن والتي تضمنت رؤيا حل الدولتين وإدانة ورفض الاجراءات الأحادية كالاستيطان والضم وهدم البيوت وفتح مكتب المنظمة في واشنطن وعودة الدعم المالي. ونعتبر ذلك خطوة إيجابية ممكن أن يبنى عليها، وعودة العلاقات إلى طبيعتها".

We appreciate the #US representative’s speech at the #Security Council, which included the vision of the two-state solution, condemning and rejecting unilateral measures like #settlements, #annexation, demolition of homes, opening the organization’s bureau in Washington (P1/2) https://t.co/KdnphrHTe1 — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) January 29, 2021

وانطلقت الثلاثاء الماضي أعمال مجلس الأمن الدولي، الذي بحث الحالة في الشرق الأوسط ومن بينها القضية الفلسطينية.

وناقش المجلس مبادرة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، وإعادة تفعيل اللجنة الرباعية للسلام، في ضوء الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن.

وعقدت الجلسة للمرة الأولى بعد وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن للبيت الأبيض، وبدء ممارسته مهامه بشكل رسمي، بعد مغادرة الرئيس السابق دونالد ترامب.

المصدر: RT+صفا