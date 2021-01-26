عضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح": الرئيس الفلسطيني يتخذ خطوات حسن نية تجاه "حماس"

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يتخذ سلسلة قرارات تجاه موظفي قطاع غزة كانت عالقة منذ سنوات طويلة.

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وأضاف الشيخ أن قرارات الرئيس الفلسطيني تهدف إلى خلق مناخ وطني إيجابي يمهد لمرحلة جديده في أعقاب التفاهمات الوطنية وتمهيدا لإجراء العملية الانتخابية الديمقراطية الفلسطينية في أجواء مريحة.

President Mahmoud #Abbas takes decisions towards outstanding issues of many years for the #Gaza Strip employees, (P 1/2) https://t.co/4P46KvZFOY — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) January 26, 2021

المصدر: RT