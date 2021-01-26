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عضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح": الرئيس الفلسطيني يتخذ خطوات حسن نية تجاه "حماس"

أخبار العالم العربي

عضو في اللجنة المركزية لحركة
Reuters
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يتخذ سلسلة قرارات تجاه موظفي قطاع غزة كانت عالقة منذ سنوات طويلة.

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وأضاف الشيخ أن قرارات الرئيس الفلسطيني تهدف إلى خلق مناخ وطني إيجابي يمهد لمرحلة جديده في أعقاب التفاهمات الوطنية وتمهيدا لإجراء العملية الانتخابية الديمقراطية الفلسطينية في أجواء مريحة.

المصدر: RT

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