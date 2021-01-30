 
مباشر

مصر تعلن إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية

أخبار العالم العربي

مصر تعلن إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية
Reuters COSTAS BALTAS
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/po2c

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اعتزام القاهرة إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط، أمينا عاما لجامعة الدول العربية لفترة ثانية مدتها خمس سنوات.

إقرأ المزيد
مصر.. نشر تفاصيل مصرع مهندسة على يد نجل رجل أعمال مشهور وسط تكتم على اسمه
مصر.. نشر تفاصيل مصرع مهندسة على يد نجل رجل أعمال مشهور وسط تكتم على اسمه

ووجه السيسي رسائل إلى القادة العرب، متطلعا منهم الدعم لهذا الترشيح، وفقا لما تقضي به أحكام ميثاق الجامعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي: "إن إعادة ترشيح الأمين العام، أحمد أبو الغيط، لفترة ثانية، يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه عمل جامعة الدول العربية، وحرصه على توفير كل الدعم الممكن للمنظمة التي يجتمع تحت سقفها العرب، وتجسد طموحاتهم في عمل عبري جماعي منسق، يهدف إلى خدمة الشعوب والمصالح العربية"، مشيرا إلى أن "ذلك هو ما اتسم به دور الأمين العام خلال فترة ولايته الأولى، من إدارة واعية وحكيمة، لدفة منظومة العمل العربي المشترك، خلال مرحلة مليئة بالتحديات شهدتها المنطقة العربية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا