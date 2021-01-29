مصر.. نشر تفاصيل مصرع مهندسة على يد نجل رجل أعمال مشهور وسط تكتم على اسمه

نشرت صحيفة "المصري اليوم" تفاصيل مقتل مهندسة الديكور مي اسكندر جيد، بعد أن دهستها سيارة فارهة، يقودها نجل رجل أعمال شهير.

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وقالت تيري فانوس، ابنة خالة مي إنها أنهت عملها وكانت في طريق العودة للفندق، لكن عندما استقلت سيارة الأجرة، دهسها نجل رجل الأعمال الشهير، وتوفيت المهندسة الشابة في الحال ونقلها سائق الأجرة إلى المستشفى في حالة خطرة.

وتابعت: "سائق التاكسي، الذي يخضع للعلاج في المستشفى، قال في التحقيقات إن المتهم كان ماشي عكس بين سهل حشيش والجونة، الطريق كله، وكان جاي عكس الاتجاه، ومكنش فاتح النور، دخل فينا من الجنب".

ووفقا للصحيفة، تثق أسرة المهندسة الراحلة في نزاهة سير التحقيقات، بعد التجديد للمتهم لمدة 15 يوما، إذ قرر قاضي المعارضات بمحكمة البحر الأحمر، تجديد حبس نجل رجل الأعمال الشهير بالغردقة بتهمة القتل الخطأ 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفي نفس السياق، يتكتم الإعلام في مصر على ذكر اسم رجل الأعمال المصري، الذي يتورط نجله في القضية، حيث يكتفي بذكر أن مرتكب الجريمة هو نجل رجل أعمال شهير.

المصدر: المصري اليوم