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مسلحون يهاجمون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني شمالي العراق

أخبار العالم العربي

مسلحون يهاجمون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني شمالي العراق
مدينة السليمانية
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بأن مسلحين مجهولين هاجموا صباح اليوم مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني في محافظة السليمانية باقليم كردستان العراق.

وقال مراسل RT، إن "مسلحين هاجموا في وقت مبكر من اليوم، مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة السليمانية وأطلقوا نحو 20 رصاصة عليه".

وأضاف، أن "الهجوم لم يسفر عن أي إصابات وبدأت السلطات بالتحقيق في الحادثة".

يذكر أن مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق، تعتبر ذات أغلبية سياسية داعمة للاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، المنافس للحزب الديمقراطي الكردستاني.

 

المصدر: RT

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