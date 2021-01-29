مصر.. حبس المتهم في حريق سوق التوفيقية (صورة)

أمرت نيابة الأزبكية في مصر يوم الجمعة بحبس بائع إكسسورات 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إحراق 22 محلا بمنطقة سوق التوفيقية.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مع أبناء عمومته على بيع أحد المحال التجارية بالسوق محل الحادث.

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واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، مؤكدا أنه نظرا لوجود خلافات مالية بينه وبين أبناء عمومته ناتجة عن بيع أحد المحلات "تحت الإنشاء" بدائرة القسم، حصل على كمية من البنزين من صاحب مركبة "توك توك" عقب إيهامه بأنه سائق "توك توك" وتعطلت مركبته.

وأضاف أنه توجه إلى المحل المذكور وصب البنزين وأضرم النار في بعض الواجهات الخاصة بأبناء عمومته إلا أن الحريق امتد إلى 22 محلا.

صورة للمتهم بإحراق سوق التوفيقية والذي تسبب فى خسائر بـ20 مليون جنيه.#العربية_مصرpic.twitter.com/H6Ji9C8iIY — حدث بالفعل (@7adasBelfe3l) January 29, 2021

القاهرة - ناصر حاتم