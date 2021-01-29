الخطوط القطرية تعلق الحجز من الإمارات

أعلنت الخطوط الجوية القطرية يوم الجمعة أنها علقت عمليات الحجز الجديدة من الإمارات للأيام السبعة القادمة.

كما تم تعليق الحجوزات إلى جنوب إفريقيا ورواندا مؤقتا مع استثناءات تشمل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحاملي تصاريح الإقامة العائدين إلى دول المجلس الأخرى.

ودعت المسافرين الذين حجزوا على الخطوط الجوية القطرية من الإمارات إلى زيارة موقعها الرسمي لمزيد من المعلومات.

#QatarAirways has temporarily suspended acceptance of new bookings from UAE for the next 7 days due to UK government concerns. South Africa & Rwanda are also temporarily suspended – exceptions include GCC nationals & Resident Permit Holders returning to other GCC countries. pic.twitter.com/UQFhcPK1xs — Qatar Airways (@qatarairways) January 29, 2021

وكانت الناقلة القطرية قد أعلنت استئناف رحلاتها إلى الإمارات مع إعادة تشغيل رحلاتها إلى دبي اعتبارا من 27 يناير 2021، وإلى أبو ظبي في 28 يناير.

وأشارت إلى أنها ستستأنف رحلاتها إلى الإمارات بواقع رحلتين يوميا إلى دبي ورحلة إلى أبو ظبي.

المصدر: وكالات