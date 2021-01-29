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مسؤول في البيشمركة ينفي حدوث توتر مع الجيش العراقي

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مسؤول في البيشمركة ينفي حدوث توتر مع الجيش العراقي
Reuters Azad Lashkari
قوات البيشمركة في إقليم كردستان العراق - أرشيف
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نفى سيروان بارزاني مسؤول محور البيشمركة في الكوير مخمور حدوث أي توتر مع الجيش العراقي، مؤكدا أن الأنباء التي تحدثت عن استنفار البيشمركة غير صحيحة.

وقال بارزاني إنه "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن تأهب البيشمركة"، موضحا أن "البيشمركة قامت بإنشاء سواتر وثكنات جديدة ضمن إجراءات التعامل مع البرد في فصل الشتاء".

وتابع: "التحركات التي شهدها المحور كان مجرد إعادة انتشار لقوات البيشمركة، وأن علاقاتنا مع الجيش العراقي جيدة وطيبة".

ونشرت وسائل إعلام محلية قد نشرت أنباء عن وضع البيشمركة بحالة تأهب، لكن بارزاني شدد على أن "البيشمركة في حالة تأهب دائم لصد تعرض إرهابيي داعش، ولم تحدث أي مشكلة بيننا وبين الجيش العراقي مؤخرا".

المصدر: "رووداو"

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