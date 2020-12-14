مقتل عنصر من البيشمركة باشتباكات مع "حزب العمال" بشمال العراق

أعلنت وسائل إعلام كردية، اليوم الاثنين، أن عنصراً في البيشمركة قتل خلال اشتباكات مع عناصر من حزب العمال الكردستاني (التركي) متمركزة في إقليم كردستان بشمال العراق.

وذكرت وسائل الإعلام، أن "اشتباكات حدثت الليلة الماضية بين قوة من البيشمركة وحزب العمال الكردستاني قرب قرية كركاش بمنطقة بريكاري في قضاء العمادية (آميدي) بمحافظة دهوك، ما أدى إلى مقتل مقاتل في البيشمركة".

وقال القيادي في البيشمركة، بدل بندي، إن "الشهيد هو الملازم الأول، عبد الرحمن أمين".

وفي نوفمبر الماضي قالت حكومة إقليم كردستان العراق، إن حزب العمال الكردستاني (التركي) شن هجوماً على قوات "البيشمركة" الكردية العراقية، ووصفته آنذاك بتجاوز "الخط الأحمر".

وقبل أسابيع وجه رئيس إقليم كردستان العراق السابق، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، رسالة إلى الرأي العام حذر فيها من "استغلال تحريم الاقتتال الكردي الكردي"، في إشارة إلى تمادي حزب العمال الكردستاني في السيطرة على مناطق كردية عراقية.

المصدر: "روداو" + RT