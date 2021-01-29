السعودية تعدل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ الحدودية

عدلت السعودية اليوم الجمعة موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون 17 مايو بدلا من 31 مارس.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه "إلحاقا للبيان الصادر بتاريخ 8 يناير 2021 بشأن الإعلان عن موعد رفع القيود تم تعديل مغادرة المواطنين للمملكة والسماح بفتح المنافذ".

وأكد أن ذلك جاء بناء على ما أوضحه وزير الصحة من أن "الشركات المصنعة للقاح كوفيد ـ 19 تأخرت في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحددة ونظرا إلى أهمية الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة في المملكة قبل السماح بالسفر في ظل وجود موجة ثانية من الجائحة في كثير من الدول، وحرصا على الصحة العامة في المملكة وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة".

وأفاد بأنه تم تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل بحيث يكون اعتبارا من الساعة الواحدة صباحا من يوم الاثنين 17 مايو 2021 بدلا من 31 مارس 2021 مع استمرار وزارة الصحة في متابعة المستجدات المتعلقة بالموضوع.

المصدر: واس