 
مباشر

السعودية تسجل 267 إصابة جديدة بكورونا وتراجع ملحوظ في عدد الوفيات

أخبار العالم العربي

السعودية تسجل 267 إصابة جديدة بكورونا وتراجع ملحوظ في عدد الوفيات
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pnvo

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 267 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم رصد تعافي 253 حالة إضافية، ووفاة حالتين.

إقرأ المزيد
السعودية تتفاوض مع منتجين من أجل توفير لقاحات ضد كورونا لدول غير قادرة على شرائها
السعودية تتفاوض مع منتجين من أجل توفير لقاحات ضد كورونا لدول غير قادرة على شرائها

ووفقا لإحصاء وزارة الصحة السعودية، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ ظهور أول حالة في المملكة 367.543 حالة، من بينها 2169 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 355 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 359.006 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6368 حالة وفاة.

المصدر: وزارة الصحة السعودية+عكاظ 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا