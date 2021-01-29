السعودية تسجل 267 إصابة جديدة بكورونا وتراجع ملحوظ في عدد الوفيات

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 267 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم رصد تعافي 253 حالة إضافية، ووفاة حالتين.

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ووفقا لإحصاء وزارة الصحة السعودية، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ ظهور أول حالة في المملكة 367.543 حالة، من بينها 2169 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 355 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 359.006 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6368 حالة وفاة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (267) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (253) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (359,006) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/dkZRbXZPqz — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) January 29, 2021

المصدر: وزارة الصحة السعودية+عكاظ