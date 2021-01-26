السعودية تتفاوض مع منتجين من أجل توفير لقاحات ضد كورونا لدول غير قادرة على شرائها

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الثلاثاء إن المملكة تتفاوض مع منتجين للقاحات مضادة لفيروس كورونا، من أجل توفيرها لدول منخفضة الدخل، كاليمن ودول في إفريقيا.

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وأضاف الجدعان في اجتماع عبر الفيديو كونفرنس، في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن اليمن على سبيل المثال وبعض الدول الإفريقية لن تتمكن من الحصول على ما يكفي من اللقاحات عبر برنامج "كوفاكس"، وهو آلية عالمية لشراء وتوزيع لقاحات كوفيد-19.

ويهدف برنامج "كوفاكس" إلى مساعدة اليمن على تطعيم 20 بالمئة من سكانه الأكثر عرضة للعدوى، بلقاحات قدمها مانحون.

وفي هذا السياق قال سيريل رامابوسا، رئيس دولة جنوب إفريقيا خلال منتدى دافوس، إنه يتعين على الدول الغنية التوقف عن اكتناز لقاحات كوفيد-19 بما يفوق احتياجاتها الفورية.

حيث أن الأوضاع الأمنية المتأزمة وضعف النظام الصحي وانخفاض مستوى الدخل الفردي في اليمن ضاعفت معاناته في مواجهة كورونا، وكذلك الأمر في عدد من الدول في إفريقيا.

المصدر: رويترز