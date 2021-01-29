مصر.. ضبط أخطر عصابة دولية للاستيلاء على أموال الشركات بالقرصنة الإلكترونية
تمكنت قوات الأمن المصرية من ضبط عصابة خططت للاستيلاء على أموال ضحاياها، عن طريق عمليات القرصنة الإلكترونية، واختراق البريد الإلكتروني للشركات التجارية.
وتقوم العصابة بتنفيذ جرائمها بعد إيهام الضحايا بامتلاكهم أموالا طائلة يريدون استثمارها - على غير الحقيقة.
وتبين أن المتهمين عددهم 8 أشخاص "خمسة منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، بمحافظة القاهرة، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في الاحتيال والقرصنة الإلكترونية، مستغلين مهارتهم وخبرتهم الكبيرة، على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، مع تطبيقات الحاسب الآلي والهواتف المحمولة، وذلك بقصد الاستيلاء على أموال المواطنين ورعايا بعض الدول الأجنبية".
وكشفت التحريات أن "المتهمين استخدموا عدة أساليب احتيالية ممنهجة، منها إنشاء صفحات إلكترونية احتيالية مزيفة بأسماء أشخاص أجنبية وهمية مقيمين بالخارج على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، زاعمين امتلاكهم لملايين الدولارات ويرغبون في ااستثمارها بالبلاد – القرصنة واختراق البريد الإلكترونى للعديد من الشركات التجارية، داخل وخارج البلاد، العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، والاطلاع على كافة التعاملات المالية، والقرصنة والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، عن طريق إنشاء صفحات مزيفة منسوبة للعديد من البنوك".
وعثر بحوزتهم على "5 أجهزة حاسب آلي لاب توب، 16 هاتفا محمولا، يستخدمها المتهمون في الاتصال بضحاياهم، 2 بطاقة دفع إلكترونى لبنوك أجنبية، متحصلات نشاطهم الإجرامي من مستلزمات تجارية ماركات عالمية، مشغولات ذهبية، ساعات يد، نظارات، ملابس، مبالغ مالية أجنبية ومحلية من متحصلات نشاطهم الإجرامي".
وبفحص الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، تبين "احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وتم التوصل إلى أحد ضحاياهم تاجر مقيم بمحافظة البحيرة، والذي قرر قيامهم بالاستيلاء منه على مبلغ مالي بذات الأسلوب المشار إليه، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي".
ناصر حاتم - القاهرة
المصدر: RT