الكاظمي يعلن القضاء على "نائب الخليفة ووالي العراق" في "داعش"

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، القضاء على "نائب الخليفة ووالي العراق" في تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال في بيان صحفي إن "شعب العراق إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات "داعش" الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا".

وأضاف: "تم القضاء على زعيم عصبة الشر أو من يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في التنظيم أبو ياسر العيساوي في عملية استخبارية نوعية".

وتابع: "الحمد لله على هذا النصر، عاش العراق".

المصدر: RT