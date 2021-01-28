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المستشفى الميداني المصري يعالج أكثر من 100 ألف شخص في لبنان

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المستشفى الميداني المصري يعالج أكثر من 100 ألف شخص في لبنان
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ذكرت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد أن المستشفى الميداني المصري ببيروت، قد عالج أكثر من 100 ألف شخص بالمجان.

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وأضافت أن المستشفى يضم عيادات متخصصة لعلاج المترددين عليه سواء كانوا لبنانيين أو غير لبنانيين، معربة عن فخرها بهذا الصرح الطبي الذي يقدم الخدمة بكل إنسانية.

وأوضحت أن المستشفى يضم أقساما لعلاج حالات الطوارئ والحالات البسيطة والمتوسطة وأصحاب الأمراض المزمنة، فضلا عن متابعة أمراض النساء والتوليد والأطفال والرمد.

يذكر أن زايد وصلت صباح اليوم الخميس إلى بيروت على رأس وفد من الوزارة رافق 31 طنا من ألبان الأطفال والأدوية والمستلزمات الوقائية، و7 أطنان و684 كيلوغراما من الأجهزة الطبية مقدمة من جامعة الدول العربية، لدعم القطاع الصحي في لبنان بمواجهة جائحة فيروس كورونا.

المصدر: الشروق

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