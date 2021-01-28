وصول وزيرة الصحة المصرية إلى بيروت لتسليم مساعدات طبية

أفاد مراسل RT في لبنان بوصول وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لتسليم مساعدات طبية للحكومة اللبنانية.

كما ذكر أن 3 طائرات محملة بالمساعدات الطبية وصلت أيضا إلى المطار وهي تقدمة من الجمهورية المصرية والجامعة العربية.

يذكر أن لبنان يسجل ارتفاعا يوميا في عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا بلغت يوم أمس 76 وفاة وهو أعلى معدل منذ انتشار الوباء في فبراير من العام الماضي بالإضافة إلى 3906 إصابات جديدة.

وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قرر في 21 يناير الحالي تمديد حالة الإقفال الشامل التي كان من المفترض أن تنتهي يوم 24 يناير، يوم الثامن من فبراير المقبل.

فيما أفاد موقع "النهار.نت" قبل أيام بأن الأسرة في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد أصبحت مشغولة بشكل شبه كامل، بالإضافة إلى وجود نقص شديد في خزانات الأكسجين وأجهزة التنفس، والأطقم الطبية.

المصدر: RT