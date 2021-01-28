 
مباشر

الكاظمي يستقبل الخصاونة ويبحث معه القضايا المشتركة

أخبار العالم العربي

الكاظمي يستقبل الخصاونة ويبحث معه القضايا المشتركة
الكاظمي خلال استقبال الخصاونة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pnkx

بحث رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مع نظيره الأردني بشر الخصاونة عددا من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.

وذكر بيان حكومي عراقي، أن "الكاظمي استقبل الخصاونة وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأكد الجانبان بحسب البيان، "أهمية تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وعمان، بما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين، وتأكيد عمق العلاقات والروابط الأخوية بين كل من العراق والأردن".

وبحث اللقاء أيضا عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين وفدي الحكومتين العراقية والأردنية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا