سوريا.. مقتل مدني وإصابة آخر برصاص مسلحي "قسد" شرق الحسكة

أفادت وكالة "سانا" السورية بمقتل مدني وإصابة آخر برصاص مسلحي "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في منطقة حقل تشرين بريف الحسكة الشرقي.

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وذكرت مصادر محلية للوكالة أن مسلحي "قسد" أطلقوا النار من أسلحتهم الرشاشة باتجاه مجموعة من الأهالي في منطقة حقل تشرين ما أدى إلى مقتل أحد أهالي قرية الفج وإصابة آخر بجروح.

وأشارت المصادر إلى أن "أهالي المنطقة خرجوا إثر ذلك بمظاهرة احتجاجية تنديدا بالممارسات الإجرامية لهذه الميليشيا وقاموا بقطع الطريق الواصل بين قرية الفج وقرية تنينير على طريق الحسكة بالإطارات المشتعلة".

وفرقت "قوات سوريا الديمقراطية" الثلاثاء، عبر إطلاق الرصاص في الهواء تظاهرة احتجاجية وسط مدينة الحسكة أقصى شمال شرق سوريا، احتجاجا على حصار مستمر منذ نحو أسبوعين تفرضه (قسد) على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية في المدينة.

المصدر: سانا