إعلام إسرائيلي: وزير خارجية البحرين بعث رسالة لنظيره الإسرائيلي ينعى فيها ضحايا الهولوكوست

أفاد موقع "I24" الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن وزير خارجية البحرين بعث رسالة لنظيره الإسرائيلي بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكست.

وأضاف الموقع أن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني فاجأ نظيره الإسرائيلي في رسالة رسمية بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكست وقال فيها "مملكة البحرين تنعى ملايين الضحايا الذين قتلوا في الجرائم النكراء ضد الإنسانية وتتضامن مع الناجين وعائلاتهم، لا يوجد مكان لمعاداة السامية، العنصرية والتطرف، فقط للسلام والحب".

وذكرت الرسالة التي بعثت أمس الأربعاء إلى مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي أن "يوم إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست الدولي هو تذكير دائم لمكافحة الكراهية، حتى لا نشهد ولا مرة فظائع كالتي نفذت في الحرب العالمية الثانية"، حسبما أفاد موقع "I24" الإسرائيلي.

وأضافت الرسالة التي بعثها الزياني "يوم إحياء ذكرى ضحايا الهولوكست الدولي يقف كنصب تذكاري لضحايا الهولوكوست، وكذكرى دائمة لواجبنا العالمي لمناهضة كل أشكال معاداة السامية والكراهية، حتى لا يشهد العالم كوارث مماثلة كهذه، اليوم، على ضوء رؤية السلام لجلالته الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبالتعاون مع شركاءنا في الشرق الأوسط، نحن مستمرون بزرع بذور التعايش، وبذلك نعرض للمنطقة والعالم أنه لا يوجد مكان للجهل والتطرف، فقط للسلام والتفاهم".

ولم يصدر عن وزارة الخارجية البحرينية أي بيان بهذا الشأن.

المصدر: "I24"