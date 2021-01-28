استئناف أعمال الترميم في المسجد الأقصى

أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية استئناف أعمال إعمار وصيانة المسجد الأقصى بجميع مصلياته بما في ذلك أعمال الترميم لقبة الصخرة من الداخل، والجامع القبلي، والمسجد المرواني.

يأتي ذلك، بعدما منعت السلطات الإسرائيلية على مدار الأيام الماضية كافة أعمال الترميم والصيانة في المسجد الأقصى، كما منعت إدخال كافة المواد اللازمة لذلك.

وأكدت دائرة الأوقاف في بيان لها أنها "لن تحيد رغم جميع الإجراءات والظروف عن دورها التاريخي والقانوني والديني كمسؤول حصري عن إدارة واعمار وصيانة المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونما وبجميع ما يحتويه من مصليات ومبان وساحات وأسوار".

وثمنت الدائرة "جهود المملكة الأردنية وضغطها المستمر للاستمرار في عمليات الإعمار والترميم في المسجد الأقصى تطبيقا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني صاحب الوصاية والرعاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، الذي يولي كل اهتمامه للحفاظ على المسجد الأقصى المبارك وحمايته كمسجد خالص للمسلمين".

وأضافت الدائرة أن "استمرارها بعملها في حفظ وحماية المسجد الأقصى المبارك يأتي انطلاقا من موقف جلالة الملك الثابت اتجاه المسجد الأقصى المبارك كمسجد إسلامي خالص لا يقبل القسمة ولا الشراكة".

المصدر: معا





