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اشتباكات في العاصمة الليبية بين تشكيلين أمنيين تابعين لحكومة "الوفاق"

أخبار العالم العربي

اشتباكات في العاصمة الليبية بين تشكيلين أمنيين تابعين لحكومة
Reuters
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ذكرت وسائل إعلام ليبية أن اشتباكات اندلعت مساء أمس في منطقة حي الأندلس في العاصمة الليبية طرابلس بين تشكيلين أمنيين تابعين لحكومة الوفاق الوطني.

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وأفيد في هذا السياق بأن الاشتباكات دارت حول قاعة الشعب على أطراف حي الأندلس الشرقية بين قوة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية وقوة الردع سابقا، التي يطلق عليها حاليا، جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وهو تشكيل يتبع المجلس الرئاسي.

وفيما جرى تداول مقطع فيديو ليلي لاشتباكات قيل إنها دارت بين الطرفين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، قللت مصادر أخرى من أهميتها مشيرة إلى أنها كانت محدودة.

وتقول إحدى الروايات إن هذه الاشتباكات اندلعت بين قوة تابعة لوزير الداخلية فتجي باشآغا، وتشكيل أمني يتبع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وذلك بعد أن رفضت قوة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السماح بدخول عناصر من جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي إلى مناطق داخل العاصمة من دون تنسيق مسبق.

وأشير في هذا الشأن إلى أن الاشتباكات توقفت لاحقا عقب انسحاب أفراد الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وعودة قوات الأمن العام إلى مراكزها.

المصدر: أخبار ليبيا + 218

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