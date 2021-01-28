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الفلبين تطالب بصرف مستحقات عمالها في ليبيا بالدولار

مال وأعمال

الفلبين تطالب بصرف مستحقات عمالها في ليبيا بالدولار
Reuters
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طالب القائم بأعمال سفارة الفلبين لدى ليبيا ألمار قاتو، الحكومة الليبية بصرف مستحقات أكثر من 20 ألف فلبيني يعملون بقطاع الصحة في البلاد، بالدولار الأمريكي نظرا لتغير أسعار الصرف.

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ولفت قاتو، خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، إلى أن 126 ممرضة فلبينية تعمل في ليبيا، أصيبت بفيروس كورونا، توفيت منهن 6، وقال إن "العمال الفلبينيين استمروا في العمل رغم الظروف الصعبة التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الأخيرة، وكذلك جائحة كورونا".

من جهته، وعد كاجمان بأن ينظر المجلس الرئاسي ووزارة الصحة في أوضاع الفلبينيين، خاصة لمن عمل أكثر من 30 عاما في ليبيا، بحسب بيان صادر عن مكتب المعلومات والتوثيق التابع لرئاسة وزراء حكومة الوفاق.

وأشار البيان إلى أن لقاء كاجمان مع المسؤول الفلبيني أكد عمق العلاقات بين ليبيا والفلبين، التي لم تغادر سفارتها ليبيا، رغم كل الظروف التي مرت بها البلاد".

المصدر: الوسط

 

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