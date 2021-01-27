اليمن.. العثور على جثة مدير الأمن السياسي لمحافظة الحديدة

عثر اليوم الأربعاء على جثمان مسؤول في جهاز المخابرات اليمنية بعد يوم من اختفائه في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن مصدر أمني تأكيده العثور على جثمان "العميد إبراهيم علي الحرد، مدير جهاز المخابرات (الأمن السياسي) في محافظة الحديدة، بعد تعرضه لإطلاق نار في مدينة عدن".

وأوضح المصدر أن الضحية وجد مقتولا في منزل مهجور بمديرية البريقة غرب مدينة عدن، وهو مكبل من الخلف وتعرض لعدة طلقات نارية في رأسه، وعليه آثار تعذيب.

وقال القاسم إبراهيم الحرد، نجل الضحية، إن والده "خرج يوم أمس الثلاثاء على الساعة السابعة صباحا من منزله بعدن في مهمة عمل بالإدارة العامة للجوازات في المدينة".

وأضاف: "تأخر حتى المساء ولم يرد على الاتصالات"، وعند الساعة الثامنة مساء أمس، أبلغهم بأنه مشغول وأنه لن يتمكن من العودة.

وتابع: "تأخر والدي طوال الليل ولم يرد على اتصالاتنا على غير العادة وعند ظهر اليوم أبلغنا الأمن، وعقبها أبلغنا الأمن بالعثور على جثمان مجهول وذهبنا للتعرف عليه في مستشفى الجمهورية في عدن، فتأكدت أنه والدي".

وأشار إلى أن والده لم يكن على خلافات شخصية مع أحد، ولم تعرف بعد دوافع وأسباب مقتله.

المصدر: وكالات